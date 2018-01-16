МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. РФ осуждает убийство в Косово сербского политика Оливера Ивановича и рассчитывает на тщательное расследование произошедшего, говорится в сообщении МИД РФ.
В Москве рассчитывают, что соответствующие структуры проведут доскональное расследование произошедшего и выявят виновных, которые понесут заслуженное наказание.
Иванович был застрелен во вторник утром у своего офиса в городе Косовска-Митровица. В Косово он имел репутацию самостоятельного сербского политика. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не испытывает большого доверия к следственным органам в Косово, территорию которого не контролирует с 1999 года. По словам Вучича, если косовские органы не в состоянии расследовать это преступление, к следствию должны подключиться сербские.