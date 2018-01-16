МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. РФ осуждает убийство в Косово сербского политика Оливера Ивановича и рассчитывает на тщательное расследование произошедшего, говорится в сообщении МИД РФ.

"С прискорбием узнали об убийстве 16 января известного политика О. Ивановича – одного из лидеров сербов, проживающих на севере Автономного края Косово. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким. Решительно осуждаем этот подлый акт. Сведение политических счетов подобным образом чревато разрастанием атмосферы террора, рецидивами межэтнического конфликта в регионе. Призываем все международные присутствия в Косово в соответствии с имеющимися мандатами предпринять исчерпывающие меры для предотвращения возможных инцидентов в крае", — говорится в документе.

В Москве рассчитывают, что соответствующие структуры проведут доскональное расследование произошедшего и выявят виновных, которые понесут заслуженное наказание.

Иванович был застрелен во вторник утром у своего офиса в городе Косовска-Митровица. В Косово он имел репутацию самостоятельного сербского политика. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не испытывает большого доверия к следственным органам в Косово, территорию которого не контролирует с 1999 года. По словам Вучича, если косовские органы не в состоянии расследовать это преступление, к следствию должны подключиться сербские.