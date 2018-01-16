США готовы содействовать диалогу между Багдадом и Эрбилем, заявил Тиллерсон

КАИР, 16 янв — РИА Новости. Вашингтон удовлетворен ходом переговоров между правительством Ирака и властями автономного Иракского Курдистана и готов оказывать содействие их успеху, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с премьер-министром региона Нечирваном Барзани.

Как сообщается в релизе пресс-службы курдского правительства, руководитель американской дипломатии в ходе беседы сказал, что считает конструктивными начавшиеся переговоры между делегациями Эрбиля и Багдада.

"Он заявил о готовности своей страны поддержать диалог между Эрбилем и Багдадом", — приводится в тексте пресс-релиза.

В то же время, приводится в сообщении, Тиллерсон отметил, что считает, что "ключом к разрешению проблем между федеральным центром и регионом является конституция Ирака".

Власти Иракского Курдистана в понедельник договорились с делегацией центрального иракского правительства о передаче под контроль Управления гражданской авиации страны аэропортов в автономии. Контроль над воздушными гаванями курдской автономии является одним из главных требований властей Ирака для возобновления работы аэропортов региона.

Соглашение еще должно получить одобрение главы иракского правительства Хайдера аль-Абади.

Ранее в субботу в МВД Ирака в Багдаде принимали делегацию Иракского Курдистана во главе с региональным министром внутренних дел Каримом Санджари. По итогам переговоров в иракском МВД заявили о необходимости "преодоления разногласий между Эрбилем и Багдадом по вопросу управления пограничными переходами, таможней, аэропортами и плотинами в соответствии с иракской конституцией".

Власти в Багдаде в прошлом году ввели ряд санкционных мер в отношении курдского региона. В частности, Багдад приостановил международное авиасообщение с автономией. Санкции Багдада последовали за отказом регионального правительства передать под контроль федерального центра аэропорты, расположенные на территории Иракского Курдистана, после проведения в регионе референдума о независимости.

Автономный регион Иракский Курдистан 25 сентября провел референдум о независимости от Ирака, на котором за отделение проголосовали около 93% курдов. Багдад не давал согласие на проведение референдума и не признал его итоги.