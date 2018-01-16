Власти Косово призвали найти убийц сербского политика Ивановича

БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи и правительство во вторник осудили убийство влиятельного сербского политика Оливера Ивановича и призвали правоохранительные органы как можно скорее раскрыть преступление.

Иванович был застрелен во вторник утром у своего офиса в городе Косовска-Митровица. В Косово он имел репутацию самостоятельного сербского политика. Днем президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не испытывает большого доверия к следственным органам в Косово, территорию которого не контролирует с 1999 года. По словам Вучича, если косовские органы не в состоянии расследовать это преступление, к следствию должны подключиться сербские службы.

"Я решительно осуждаю убийство лидера гражданской инициативы "Свобода, демократия и правосудие" на севере страны. Призываю правоохранительные органы как можно скорее раскрыть обстоятельства его убийства и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, я обращаюсь к гражданам всех общин на севере страны с просьбой помочь органам следствия", — написал Тачи на своей странице в Facebook.

Правительство самопровозглашенной республики также осудило убийство и в официальном сообщении назвало его "угрозой верховенству закона и любым попыткам установить порядок на всей территории Косово".

При этом косовский вице-премьер Энвер Ходжай призвал власти Сербии воздержаться от политизации убийства и "импульсивных и деструктивных реакций".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику признали более 100 государств-членов ООН, не признают Сербия, Россия, Китай, Испания, Греция и ряд других государств.