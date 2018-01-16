В Казахстане работники банка приютили мышей, съевших деньги

АЛМА-АТА, 16 янв – РИА Новости. Мышей, забравшихся в банкомат казахстанского ForteBank и погрызших находившиеся в нем деньги, оставили у себя жить работники банка, перед этим они провели для грызунов экскурсию по отделению кредитной организации, сообщается в Facebook-аккаунте банка.

На минувшей неделе в социальных сетях широкое распространение получило видео, на котором запечатлен момент вскрытия кассеты банкомата, где находились грызуны и ворох испорченных банкнот. Тогда банк сообщил, что пара мышей забралась в банкомат в одном из отделений близ Астаны, вероятно, в поисках убежища от суровых погодных условий.

"Вы наверняка уже видели ролик о том, как в наш банкомат залезла парочка мышей. На выходных мы узнали, что стало с грызунами — коллеги забрали их к себе", — говорится в сообщении банка на его странице в социальной сети.

Там же отмечается, что грызунам, которые теперь живут в удобной клетке, устроили экскурсию в головной офис банка в столице Казахстана. "Мы же решили показать смелым животным, что есть места интереснее, чем темный банкомат, и привезли четвероногих на экскурсию в наш головной офис в Астане. Кажется, им понравилось", — заключается в сообщении.

Банк не уточнял размер материального ущерба, нанесенного ему мышами. Однако, по оценкам некоторых СМИ, он составляет не менее 100 тысяч тенге (около 300 долларов).