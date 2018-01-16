Следователи "взяли образцы" голоса Саакашвили, рассказал адвокат

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в очередной раз дал показания в Службе безопасности Украины в качестве подозреваемого по уголовному делу о содействии участникам преступной организации, следователи попытались взять образцы голоса у политика, заявил во вторник журналистам его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Саакашвили в рамках этого уголовного дела был задержан в Киеве 8 декабря 2017 года и провел три дня в СИЗО, а затем был отпущен на свободу судом, несмотря на ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

"Допрос проходил около двух часов… Сегодня было следственное действие по отбору образцов голоса. В рамках этого следственного действия мы дали свои пояснения и протесты. Это следственное действие завершено", — заявил Чернолуцкий.

При этом на вопрос, сдал ли Саакашвили образцы своего голоса, адвокат не ответил, сославшись на тайну следствия.

Сам Саакашвили после допроса покинул здание СБУ без подхода к журналистам.