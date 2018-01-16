МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Правоохранители в Германии проводят обыски в квартирах предполагаемых иранских агентов в нескольких частях страны, пишет издание Focus со ссылкой на источники.

По информации издания, агенты, предположительно, вели наблюдение за "израильскими целями" на территории ФРГ. Отмечается, что прокуратура относит 10 подозреваемых к категории особо опасных из-за их предполагаемой принадлежности к иранскому "эль-Кудс" — специальному подразделению Корпуса стражей исламской революции, ответственному за исполнение операций за пределами страны.

Полицейская операция по запросу прокуратуры проходит в федеральных землях Бавария, Баден-Вюртемберг, Берлин и Северный Рейн-Вестфалия. Основанием для проведения обысков стали данные, полученные ведомством по охране конституции (контрразведка) в результате слежки за подозреваемыми.