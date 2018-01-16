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Убийство политика в Косово "взбудоражит" регион, считает эксперт

Сюжет:
Убийство сербского политика в Косово (12)
15:0416.01.2018
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© AP Photo / Bojan SlavkovicПолицейские на месте убийства политика Оливера Ивановича в Косовска-МитровицеПолицейские на месте убийства политика Оливера Ивановича в Косовска-Митровице
© AP Photo / Bojan Slavkovic

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Убийство одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича "взбудоражит" регион, но полномасштабный кризис маловероятен, считает ученый секретарь Центра по изучению современного балканского кризиса Ирина Руднева.

Сербский политик Оливер Иванович
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Власти Сербии отказались от раунда диалога с Косово из-за убийства политика
Утром во вторник бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит в результате покушения в городе Косовска-Митровица. В результате делегация Белграда отказалась от участия в предстоящем раунде диалога с косовско-албанскими властями в Брюсселе. Президент Александр Вучич назначил во вторник заседание Совета национальной безопасности Сербии в связи с убийством Ивановича. Ожидается, что он выступит по его итогам в 13.00 (15.00 мск).

"Конечно, это была все-таки фигура значительная в политической жизни и Сербии и Косовской Метохии. Политик он был активный, и выступал в защиту сербов на севере Косово. В 2011-2012 годах, когда там было наиболее "жарко", он озвучивал возможность независимости этой части Косово, против чего очень активно выступали, прежде всего, США и представители ЕС. Это движение ("Свобода, демократия и правосудие"), которое защищало интересы сербов, в последнее время Белград демонстрировал свое участие и поддержку", — заявила Руднева РИА Новости.

По ее словам, для Сербии убийство Ивановича даст повод снова поднять вопрос Косово и безопасности на территории края.

"То, что объявлен созыв Совета безопасности Сербии, говорит о том, что Сербия это убийство воспринимает очень серьезно. Насколько это повлияет на внешнеполитические связи, обостряться ли отношения – скорее всего, до такой степени не дойдет, потому что все-таки Сербия заинтересована в сотрудничестве, а не нагнетании обстановки. Но серьезность намерений продемонстрирована тем, что миссия покинула переговоры, что Совет безопасности созван. Это говорит о том, что на очень высоком уровне это убийство расценивается как политическое, очень серьезное для обстановки", — добавила эксперт.

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© AFP 2018 / Armend Nimani
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Отвечая на вопрос, возможны протесты и беспорядки в регионе и насколько масштабны они будут, Руднева отметила, что "предугадать такие вещи достаточно сложно, зависит от многих факторов – элементарно могут быть провокации". Но определенные акции протеста вполне вероятны.

"Сказать не могу, насколько это будет масштабно, но протестов ожидать стоит, все-таки край неспокойный, отношения между сербами и албанцами достаточно натянуты. Достаточно какой-то маленькой искры, чтобы волнения начались. Насколько они будут масштабными – это еще зависит и от позиции самой Сербии, потому что если она поддержит эту волну. Все еще будет зависеть от внешних факторов, насколько поднимутся сербы в самой Сербии. Сегодняшний день это покажет", — отметила эксперт. Она добавила, что масштаб реакции Белграда станет понятен по пресс-конференции Вучича, но добавила: "это событие взбудоражит страну, но выльется ли это в кризис? Возможно, что и нет".

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