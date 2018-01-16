В Кувейте задержали россиянку в рамках расследования уголовного дела

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Гражданка РФ Мария Лазарева задержана в Кувейте по подозрению в причастности к уголовному делу экономического характера, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Эль-Кувейте.

"Посольство России в Кувейте держит на приоритетном контроле ситуацию с задержанной в Кувейте российской гражданкой Марией Лазаревой", — сообщили в посольстве, уточнив, что россиянка задержана по подозрению в причастности к уголовному делу экономического характера.

Дипмиссия находится "в тесном контакте с местными компетентными органами и родственниками нашей соотечественницы". "Консульский отдел посольства оказывает гражданке Лазаревой всю возможную помощь", — сообщили в посольстве.