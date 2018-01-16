Посольство России возмутилось идеей мэрии Вильнюса о названии сквера

ВИЛЬНЮС, 15 янв — РИА Новости. В российском посольстве отреагировали на предложение мэра Вильнюса назвать сквер рядом со зданием посольства "сквером российской демократии".

На прошлой неделе лидер партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Габриэлюс Ландсбергис обратился к городскому совету и мэру литовской столицы с предложением переименовать Латвийскую улицу (Latvių gatvė), которая находится вблизи посольства России, в честь Бориса Немцова к 27 февраля.

В понедельник мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, в свою очередь, предложил назвать сквер возле российского посольства "сквером российской демократии".

"Заметили предложение мэра Вильнюса Шимашюса назвать сквер напротив здания посольства России в Литве "сквером российской демократии". В этой связи возникает вопрос: как засоренный пруд, ржавые фонарные столбы и дорога с многочисленными ухабами, в чем может убедиться любой проходящий по этому скверу, соотносятся с заботой о демократии в нашей стране?" — говорится в сообщении посольства России, которое приводит Sputnik Литва.

В диппредставительстве подчеркнули, что, согласно опросу, проведенному Baltijos Tyrimai, около 60 процентов литовцев недовольны демократией в стране. В связи с этим в посольстве предложили назвать "именем "литовской демократии" сквер напротив вильнюсской мэрии с тем, чтобы поспособствовать укреплению веры в нее со стороны простых жителей и гостей столицы".

Десятого января городской совет Вашингтона утвердил переименование площади перед зданием посольства России в площадь Бориса Немцова. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние отношений двусторонних между нашими двумя странами (Россия и США. — Sputnik) по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря".

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