Дороги в КНДР станут платными с 20 января

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Дороги в Северной Корее станут платными с 20 января, в том числе на туристической трассе Пхеньян — Вонсан, говорится в сообщении посольство РФ в КНДР, размещенном на аккаунте дипмиссии в Facebook.

"На главных автомагистралях страны устанавливаются толл-гейты. Первой дорогой, по которой с 20 января можно будет проехать только за деньги, стала скоростная туристическая трасса Пхеньян — Вонсан", — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что "теперь россияне, которые любят в летний период прокатиться с ветерком от северокорейской столицы до вонсанского пляжа на берегу Японского (Восточного) моря, должны будут заплатить за свою легковушку восемь евро (в два конца)".

Оплата сбора за использование скоростной автомагистрали производится с помощью электронной расчетной карты "Мирэ". Продажа и пополнение электронной карты осуществляется в Центре информационных технологий "Кванмен" в Пхеньяне. Стоимость карты составляет 315 инвалютных вон (чуть больше трех долларов).