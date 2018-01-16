Египетские военные задержали трех экстремистов

КАИР, 16 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова. Военные Египта задержали в центральной части Синайского полуострова трех членов экстремистских группировок, говорится в распространенном заявлении военного ведомства.

Сообщается также, что в ходе спецоперации было обезврежено взрывное устройство, которое террористы планировали применить против египетских военных. Уничтожены несколько схронов с оружием и топливом.

Египет уже более трех лет ведет антитеррористическую операцию на Синайском полуострове, где в труднодоступных районах, в основном в северной части, обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских, военнослужащих, а также мирных жителей.