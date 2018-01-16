СМИ рассказали о планах Эрдогана по общению с Путиным и Трампом

АНКАРА, 16 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган не собирается общаться с американским президентом Дональдом Трампом по поводу намерения США создать "силы безопасности на границе" на севере Сирии, однако продолжает контакты с президентом России Владимиром Путиным.
"Звонить Трампу не думаю, а общение с Путиным продолжается", — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов.
Турецкий президент раскритиковал название создаваемой США в Сирии новой армии, которую Турция считает террористической.
"Какая там "безопасность границ", когда даже (сирийский — ред.) режим негативно на эту ситуацию реагирует? ", — сказал Эрдоган журналистам после выступления в парламенте во вторник.
Сообщения о новой инициативе США в Сирии появились на фоне новых заявлений со стороны Эрдогана. Накануне он заявил, что турецкая армия может в течение ближайшей недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG — вооруженным формированиям сирийских курдов, которые являются союзниками США.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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