СМИ рассказали о планах Эрдогана по общению с Путиным и Трампом

АНКАРА, 16 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган не собирается общаться с американским президентом Дональдом Трампом по поводу намерения США создать "силы безопасности на границе" на севере Сирии, однако продолжает контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил ранее изданию Defense Post официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"*, коалиция приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" на подконтрольной ей территории. По его словам, коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских "сил безопасности границы" (СБГ). В настоящее время проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель — создать численность сил примерно в 30 тысяч человек.

"Звонить Трампу не думаю, а общение с Путиным продолжается", — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов.

Турецкий президент раскритиковал название создаваемой США в Сирии новой армии, которую Турция считает террористической.

"Какая там "безопасность границ", когда даже (сирийский — ред.) режим негативно на эту ситуацию реагирует? ", — сказал Эрдоган журналистам после выступления в парламенте во вторник.

Сообщения о новой инициативе США в Сирии появились на фоне новых заявлений со стороны Эрдогана. Накануне он заявил, что турецкая армия может в течение ближайшей недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG — вооруженным формированиям сирийских курдов, которые являются союзниками США.