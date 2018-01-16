Украинские власти запретили ввоз еще четырех книжных изданий из России

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Украинский госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз на Украину еще четырех книжных изданий из России, среди них "Дочь Ленина — взгляд на историю", говорится в сообщении на сайте ведомства.

На сайте комитета указано, что ввозить на Украину запретили книги "Дочь Ленина — взгляд на историю" (Э.Радзинский), "Записки реаниматолога" (В. Шпинев), "Две жены для Святослава" (Е. Дворецкая) и "Большая книга мудрости победителей". Книги были изданы ООО "Издательство АСТ" и ООО "Издательство "Э" (Москва, Россия).

В целом в перечне — 25 российских книг, запрещенных к ввозу из России, среди них "Большая энциклопедия школьника", "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" и другие.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ.