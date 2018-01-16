В Армении создадут СЭЗ для высокотехнологичных стартапов со всего мира

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Армении планируется создать свободную экономическую зону, на территории которой разместится передовой технологический центр — республиканская "Кремниевая долина", сообщается в пресс-релизе инициатора проекта — компании Armenian Blockchain Forum (ABF).

"Главной задачей нового кластера станет организация и регулирование уникальной инфраструктуры для развития в Армении высокотехнологичных проектов, работающих на базе распределенного реестра, искусственного интеллекта и машинного обучения. Предполагается создать комфортную для предпринимателей и инвесторов экосистему, где будут функционировать все инфраструктурные сервисы: от образовательно-коммуникационных программ до электронных площадок, нацеленных на проведение безопасных процедур по привлечению инвестиций в развиваемые проекты", — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, инициатива по созданию технологического кластера в Армении 20 декабря была представлена президенту республики Сержу Саргсяну и членам рабочей группы правительства Армении.

В первом полугодии 2018 года в рамках создания кластера планируется открытие международного акселератора, который будет выполнять роль площадки для запуска и развития инновационных проектов со всего мира, а также организация на территории СЭЗ индустриальных дата-центров для обеспечения функционирования проектов, основанных на распределенных базах данных.

По оценке ABF, в течение первого года деятельности экосистемы планируется создать 250-300 высокооплачиваемых рабочих мест и привлечь в Армению инвестиции в размере не менее 120 миллионов долларов.

"По нашей оценке, на сегодняшний день страна обладает всеми необходимыми ресурсами: человеческими, энергетическими и технологическими, которым нужно дать новый импульс, открыть новые возможности для развития. Мы верим, что сегодня в Армении можно создать платформу для интеграции и взаимодействия глобальных трендов, международных игроков и местных интеллектуальных ресурсов", — приводятся в пресс-релизе слова управляющего партнера ABF Ильи Гольдберга.