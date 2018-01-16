Житель Франции обнаружил у себя в туалете полутораметровую змею, пишут СМИ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Житель французского города Гренобль обнаружил у себя в туалете питона, пробравшегося по канализации, передает радиостанция France Bleu.

Как сообщает радиостанция, в субботу мужчина зашел в туалет и обнаружил там 1,5-метрового питона.

На помощь прибыла специализированная бригада пожарных, которая смогла вытащить змею. Животное было доставлено к ветеринару, где скончалось от воздействия химических веществ в канализационных трубах.

Оказалось, что змея пробралась по канализации из квартиры этажом ниже. По информации издания, хозяин квартиры сообщил о пропаже питона месяц назад.