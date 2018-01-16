В Австралии пес проехал более тысячи километров "автостопом", сообщили СМИ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Австралийский терьер по кличке Расти проехал около полутора тысяч километров из одного штата Австралии в другой после того, как его хозяева отправились в отпуск, пишет газета Courier-Mail.

Этот случай произошел в январе, точная дата не сообщается. Когда семья Скудамор, проживающая около города Гундивинди (штат Квинсленд), уехала на каникулы в прибрежный город Калаундра, их трехлетний питомец остался с родственниками.

Через некоторое время пес сбежал и добрался до автотрассы. Каким-то образом ему удалось забраться в грузовик, который ехал в город Сноутаун (штат Южная Австралия). Водитель машины нашел собаку и забрал ее домой. Его супруга связалась с хозяевами пса по номеру, указанному на ошейнике.

Как выяснилось, терьер уже не первый раз путешествует таким образом.

"В последний раз, когда мы уезжали, он добрался на попутке до Чинчиллы (штат Квинсленд). В этот раз он зашел еще дальше и достиг самой Южной Австралии", — сказала его хозяйка.

Семья утверждает, что пес сбегает из дома, только когда они уезжают на каникулы. В следующий раз, по их словам, они, возможно, возьмут его с собой.

Как сообщает телерадиокорпорация ABC, безопасности собаки сейчас ничего не угрожает. Владельцы через социальные сети ищут человека, который поможет вернуть питомца домой.