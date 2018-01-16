В Германии полиция уточнила число пострадавших в ДТП со школьным автобусом

Школьный автобус врезался в стену жилого дома в немецком городе Эбербах

Школьный автобус врезался в стену жилого дома в немецком городе Эбербах

БЕРЛИН, 16 янв — РИА Новости. Сорок восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Эбербахе, в том числе 10 человек — тяжело, среди пострадавших есть дети, заявил официальный представитель полиции Маннхайма Давид Фаулхабер.

"У нас 48 раненых, которыми занимаются на месте ДТП", — сказал Фаулхабер в прямом эфире телеканала N24, он добавил, что среди пострадавших "десять человек тяжело ранены", отказавшись сообщить пока, сколько именно детей пострадали в аварии.

Причины происшествия пока не уточняются. По данным Фаулхабера, речь идет не о школьном, а о рейсовом автобусе, который, однако, утром перевозил многих школьников. Водитель также получил травмы. На место ДТП прибыли наряды полиции, спасатели и машины скорой помощи. Поддержку с воздуха осуществляют несколько полицейских вертолетов.