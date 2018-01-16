В Николаевском горсовете задержали замглавы фракции "Оппозиционный блок"

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании в Николаеве по подозрению в хищении бюджетных средств преступной группировки во главе с заместителем руководителя фракции "Оппозиционный блок" Игорем Копейкой в местном горсовете.

"В Николаеве полицией и прокурорами задержаны с поличным члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Николаевского городского совета Копейка И.Н. с участием своего сына Копейки М.И., помощника, двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ", — написал генпрокурор в Facebook

По данным Луценко, преступная организация систематически в течение 2016-2017 годов осуществляла хищения бюджетных средств. В частности, по его данным, в декабре 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 тысяч гривен (8,7 тысячи долларов) сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом своему руководству.

"В настоящее время задержаны пять участников преступной группы", — написал Луценко.