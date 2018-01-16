КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Националисты проводят митинг у здания Верховной рады, требуя принять закон о реинтеграции Донбасса.

Они также призывают парламент одобрить законопроекты о коллаборационизме и антикоррупционном суде с учетом замечаний Венецианской комиссии.

Собравшиеся держат в руках флаги с символикой националистической общественно-политической организации "Свободные люди" и государственные флаги Украины.

Участники акции "Стоп Реванш" встретились утром у стадиона "Динамо" и отправились к зданию Рады. Сейчас ситуация у парламента спокойная. Демонстранты позднее намерены пройти маршем к администрации президента.

Тем временем в центре Киева усилили меры безопасности: за порядком следят около четырех тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Закон о реинтеграции Донбасса

Украинский парламент сегодня приступил к рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

В проекте закона неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют страной-агрессором.

В первом чтении документ одобрили в октябре 2017 года, его приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования ситуации. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.