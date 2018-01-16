КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Националисты проводят митинг у здания Верховной рады, требуя принять закон о реинтеграции Донбасса.
Они также призывают парламент одобрить законопроекты о коллаборационизме и антикоррупционном суде с учетом замечаний Венецианской комиссии.
Під ВР #стопреванш pic.twitter.com/6yQ3JCuE2n— Дядя Саша (@ddya_sasha) 16 января 2018 г.
Собравшиеся держат в руках флаги с символикой националистической общественно-политической организации "Свободные люди" и государственные флаги Украины.
Участники акции "Стоп Реванш" встретились утром у стадиона "Динамо" и отправились к зданию Рады. Сейчас ситуация у парламента спокойная. Демонстранты позднее намерены пройти маршем к администрации президента.
Тем временем в центре Киева усилили меры безопасности: за порядком следят около четырех тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Закон о реинтеграции Донбасса
В проекте закона неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют страной-агрессором.
В первом чтении документ одобрили в октябре 2017 года, его приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования ситуации. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.