Бельгийская полиция уточнила число пострадавших при обрушении трех домов

БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Четырнадцать человек ранены при обрушении трех жилых домов после взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене, один из пострадавших находится в критическом состоянии, ранения еще пятерых оцениваются как тяжелые, сообщили РИА Новости в центральном комиссариате города.
"Под завалами могут оставаться еще два человека. Ведется их поиск", — сказал собеседник агентства.
В результате взрыва один из трехэтажных домов практически полностью разрушен, еще два здания получили серьезные повреждения.
Жилые здания расположены в районе, где находится университет Антверпена. О том, являются ли пострадавшие студентами, не сообщалось.
По факту ЧП прокуратура Антверпена начала расследование, версия теракта не рассматривается, сообщили в полиции.