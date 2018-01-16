Бельгийская полиция уточнила число пострадавших при обрушении трех домов

Разрушенное здание в Антверпене после взрыва бытового газа, Бельгия. 15 января 2018

Разрушенное здание в Антверпене после взрыва бытового газа, Бельгия. 15 января 2018

БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Четырнадцать человек ранены при обрушении трех жилых домов после взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене, один из пострадавших находится в критическом состоянии, ранения еще пятерых оцениваются как тяжелые, сообщили РИА Новости в центральном комиссариате города.

"Под завалами могут оставаться еще два человека. Ведется их поиск", — сказал собеседник агентства.

В результате взрыва один из трехэтажных домов практически полностью разрушен, еще два здания получили серьезные повреждения.

Жилые здания расположены в районе, где находится университет Антверпена. О том, являются ли пострадавшие студентами, не сообщалось.

По факту ЧП прокуратура Антверпена начала расследование, версия теракта не рассматривается, сообщили в полиции.