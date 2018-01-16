МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Шон Линч, мэр Лимерика, родного города умершей накануне солистки группы The Cranberries Долорес О'Риордан, был шокирован ее смертью.

"Я сижу в машине и просто не могу поверить в это… Она вывела Лимерик на мировой уровень. Бедная Долорес", — цитирует его издание The Irish Times.

Свой шок по поводу смерти певицы выразили и многие музыканты.

"Мы раздавлены новостью о кончине Долорес О'Риордан. Наши мысли с ее семьей в это ужасное время", — говорится в сообщении группы Duran Duran в Twitter.

Группа Garbage заявила, что "опечалена" новостями о смерти певицы.

Долорес О'Риордан неожиданно умерла в понедельник утром в Лондоне, куда приехала на сессию звукозаписи. Причины смерти пока не называются.

Группа The Cranberries в 90-е стала одной из самых популярных ирландских рок-групп мира с такими хитами, как Zombie, Linger, Promises и Animal Instinct. Группа брала паузу в середине 00-х, однако после воссоединения в 2009 году не сбавляла темп вплоть до недавнего времени. Последний концерт The Cranberries отыграли 20 мая 2017 года в Лондоне.