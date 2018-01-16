Малайзия направила корабль на остров Тиоман для эвакуации туристов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Малайзия направила корабль ВМС для эвакуации более 90 туристов с острова Тиоман из-за непогоды, сообщает издание Star.

По данным издания, на острове на протяжении нескольких дней наблюдается плохая погода, сопровождаемая большими волнами на море. Всего 54 иностранных туриста и 39 малайзийских остаются на острове с 11 января.

Отмечается, что сезон дождей на острове каждый год начинается в октябре и заканчивается в марте. Член местного законодательного органа Датук Сери Мохд Джохари Хуссейн заявил, что каждый год с началом сезона дождей власти напоминают туристам о риске, с которым они могут столкнуться на острове.

"Во время этого периода меньше туристов посещают остров из-за погоды, но есть некоторые, которые решаются на риск поехать на Тиоман в надежде, что они смогут попасть на паром, когда погода улучшится", — приводит издание слова Мохда Джохари. По его словам, в этот раз паромы не ходили дольше и туристы не могли покинуть остров.