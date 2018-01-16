National Interest рассказал, как помирить Россию и США

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Обозреватели журнала National Interest предложили способ, с помощью которого Москва и Вашингтон смогут прийти к взаимопониманию.

Издание отмечает, что диалог России и США осложнен из-за недоверия и отсутствия интереса, а также из-за публичного обсуждения "вмешательства Москвы" в выборы американского президента в 2016 году. По мнению журнала, напряжение, вызванное этими факторами, опасно для США, а также для всего мира.

Обозреватели приводят в пример опыт взаимодействия Советского Союза и Соединенных Штатов на пике холодной войны, когда были созданы "неформальные контакты" в виде программ обмена ученых, студентов и учителей. Это позволило обеим странам понять важность прекращения гонки вооружений и необходимости избежать ядерного конфликта.

Поэтому, по мнению журнала, Москва и Вашингтон должны углубить такие контакты, которые сейчас ограничены из-за "недоверия и токсического политического климата".

Президент России Владимир Путин неоднократно призывал Запад к сотрудничеству. Российские политики также заявляли, что Москва открыта для диалога, однако санкции Запада усложняют возможность эффективного взаимодействия.