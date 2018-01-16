В Израиле рассказали, как могли погибнуть протестующие в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (26)

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 янв — РИА Новости. Израильские военные предполагают, что причиной гибели нескольких палестинцев, участвовавших в акциях протеста на границах сектора Газа, могли стать кустарные ручные гранаты, которые те используют в столкновениях с силовиками.

По данным палестинских медиков, за полтора месяца регулярных выступлений, ставших ответом на американское признание Иерусалима столицей Израиля, в них погибли 12 жителей сектора Газа.

"(Правящая в анклаве — ред.) террористическая организация ХАМАС отправляет палестинскую молодежь на насильственные протесты у забора безопасности на границе сектора Газа, вооружая ее ручными гранатами собственного изготовления", — утверждает управление координатора действий правительства на территориях, которое функционирует в структуре министерства обороны.

"Фотографии гранат, заброшенных в Израиль из Газы… могут свидетельствовать о причинах гибели и ранений нескольких палестинцев в последние недели", — предполагают военные.

Израильтяне не отрицают применения, наряду со спецсредствами, огнестрельного оружия против зачинщиков беспорядков, но утверждают, что снайперы стреляют, в основном, по нижним конечностями, стремясь избежать летальных повреждений.