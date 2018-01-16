Латвия может ввести штрафы за общение на русском в школах, считает политик

РИГА, 16 янв – РИА Новости. Если население Латвии будет на все соглашаться, вскоре у него отберут право изучать русский язык в школах и в будущем вполне возможны штрафы за использование русского языка на переменах, сказал в эфире радиостанции Baltkom сопредседатель "Русского союза в Латвии", экс-депутат Сейма Мирослав Митрофанов.
"Сейчас правящие правые партии делают очень большой шаг в этом направлении. Если это достанется им легко, надо понимать, что в ближайшие годы они "добьют" школы национальных меньшинств. Они приведут их к состоянию, когда все обучение будет проходить на латышском языке и номинальная разница будет заключаться только в том, что разрешат еще учить и родной язык. Хотя, если население страны пойдет по пути соглашения, то отберут со временем это право. Возможно, я сгущаю краски, но, вероятно, что со временем будут штрафовать за использование русского языка в школах на переменах. Если ничего не делать, давление со стороны правых националистических партий будет возрастать", — заявил Митрофанов.
Депутат Европейского парламента (ЕП), сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок сложила мандат, чтобы возглавить партию Русский союз Латвии на парламентских выборах этого года. Ее место в ЕП займет Мирослав Митрофанов.
Минобрнауки Латвии предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021–2022 учебном году. Она предусматривает, что дошкольное обучение будет осуществляться билингвально. В начальной школе с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. На завершающем этапе основного образования с седьмого по девятый классы 80% предметов будут преподаваться на государственном языке страны. В средней школе с 10 по 12 классы обучение будет только на латышском языке.