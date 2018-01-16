РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Латвия может ввести штрафы за общение на русском в школах, считает политик

02:3316.01.2018
(обновлено: 02:39 16.01.2018)
05056
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВид на Ригу. Архивное фотоВид на Ригу. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк

РИГА, 16 янв – РИА Новости. Если население Латвии будет на все соглашаться, вскоре у него отберут право изучать русский язык в школах и в будущем вполне возможны штрафы за использование русского языка на переменах, сказал в эфире радиостанции Baltkom сопредседатель "Русского союза в Латвии", экс-депутат Сейма Мирослав Митрофанов.

Рига в Латвии. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Задержанная в Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию
По его словам, если ничего не предпринимать для сохранения школ нацменьшинств, давление правых политических партий увеличится.

"Сейчас правящие правые партии делают очень большой шаг в этом направлении. Если это достанется им легко, надо понимать, что в ближайшие годы они "добьют" школы национальных меньшинств. Они приведут их к состоянию, когда все обучение будет проходить на латышском языке и номинальная разница будет заключаться только в том, что разрешат еще учить и родной язык. Хотя, если население страны пойдет по пути соглашения, то отберут со временем это право. Возможно, я сгущаю краски, но, вероятно, что со временем будут штрафовать за использование русского языка в школах на переменах. Если ничего не делать, давление со стороны правых националистических партий будет возрастать", — заявил Митрофанов.

Депутат Европейского парламента (ЕП), сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок сложила мандат, чтобы возглавить партию Русский союз Латвии на парламентских выборах этого года. Ее место в ЕП займет Мирослав Митрофанов.

Латвия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Москва и Рига могут "работать плечом к плечу", заявил латвийский министр
Правящая коалиция Латвии ранее поддержала представленную минобразования реформу, согласно которой школы нацменьшинств через три года перейдут на преподавание почти всех предметов на государственном языке. На русском учащиеся будут осваивать только сам язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы.

Минобрнауки Латвии предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021–2022 учебном году. Она предусматривает, что дошкольное обучение будет осуществляться билингвально. В начальной школе с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. На завершающем этапе основного образования с седьмого по девятый классы 80% предметов будут преподаваться на государственном языке страны. В средней школе с 10 по 12 классы обучение будет только на латышском языке.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена