Аргентина изучает предложения по дальнейшим поискам пропавшей подлодки

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Правительство Аргентины изучает предложения пяти частных компаний, которые смогут продолжить поиски пропавшей два месяца назад подводной лодки "Сан-Хуан", в случае если страны, ведущие поиски сейчас, отзовут свои поисковые группы, сообщает портал Infobae со ссылкой на представителя ВМС страны Энрике Бальби.

"Нет точного ограничения по времени в отношении иностранного сотрудничества, но во всяком случае мы вступили в контакт с пятью компаниями, которые смогут предоставить иностранную помощь, и оцениваем бюджет, чтобы разрешить эту возможную ситуацию", — приводит портал слова Бальби.

Ранее Бальби заявил, что поиски подводной лодки "Сан-Хуан" будут вестись бессрочно до ее обнаружения. В принятом в понедельник парламентом законе сообщается, что будет создана двухпалатная специальная комиссия по исчезновению, поиску и спасательным действиям в отношении подлодки.

В понедельник родственники моряков подводной лодки пришли к посольству РФ, чтобы поблагодарить Россию за участие в поисках субмарины и ее экипажа.

Подлодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Ранее в докладе бывшего аналитика управления военно-морской разведки США (ONI) Брюса Рула, проанализировавшего данные Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, было высказано предположение, что "Сан-Хуан" был полностью разрушен в результате взрыва в течение 40 миллисекунд (0,04 секунды).