Палестина выступила за созыв конференции для решения конфликта с Израилем

ГАЗА, 16 янв — РИА Новости. Центральный совет Организации освобождения Палестины проголосовал за то, чтобы начать работу с мировым сообществом, включая Россию, для созыва международной конференции, которая положила бы конец израильской оккупации и привела к созданию палестинского государства.
"Работать с арабскими, исламскими, европейскими странами, а также с Россией и Китаем над проведением международной мирной конференции с целью прекращения оккупации, создания независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме и решения проблемы беженцев", — сказано в решении, которое зачитано в телеэфире по итогам чрезвычайного заседания Центрального совета Организации освобождения Палестины.
Объединяя ключевые палестинские фракции, за исключением исламистских, ООП представляет палестинцев на международной арене, курирует мирный процесс с Израилем и выступает стороной в заключаемых с ним договорах.
Один из заметных пунктов в решении совета — поручение исполнительному комитету ООП приостановить признание Израиля до тех пор, пока тот не признает палестинскую государственность, не отменит аннексию Восточного Иерусалима и не прекратит поселенческую деятельность. Пока неясно, насколько обязательный характер имеет это поручение и когда оно может быть выполнено.