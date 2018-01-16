Палестина выступила за созыв конференции для решения конфликта с Израилем

ГАЗА, 16 янв — РИА Новости. Центральный совет Организации освобождения Палестины проголосовал за то, чтобы начать работу с мировым сообществом, включая Россию, для созыва международной конференции, которая положила бы конец израильской оккупации и привела к созданию палестинского государства.

После того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть города, те отказались от американского посредничества в мирном процессе и призвали к его возобновлению на основе многосторонних форматов.

"Работать с арабскими, исламскими, европейскими странами, а также с Россией и Китаем над проведением международной мирной конференции с целью прекращения оккупации, создания независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме и решения проблемы беженцев", — сказано в решении, которое зачитано в телеэфире по итогам чрезвычайного заседания Центрального совета Организации освобождения Палестины.

"Центральный совет отвергает решение Трампа и будет препятствовать его реализации. Администрация США больше не является партнером в мирном процессе до отмены решения Трампа", — решил один из высших органов ООП.

Объединяя ключевые палестинские фракции, за исключением исламистских, ООП представляет палестинцев на международной арене, курирует мирный процесс с Израилем и выступает стороной в заключаемых с ним договорах.

Один из заметных пунктов в решении совета — поручение исполнительному комитету ООП приостановить признание Израиля до тех пор, пока тот не признает палестинскую государственность, не отменит аннексию Восточного Иерусалима и не прекратит поселенческую деятельность. Пока неясно, насколько обязательный характер имеет это поручение и когда оно может быть выполнено.