Мать убила детей, которых пыталась превратить в YouTube-звезд

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Северной Каролине женщина убила своих сына и дочь, затем покончила с собой, сообщает телеканал WKRN со ссылкой на полицейских.

Отмечается, что в субботу полиция обнаружила тело 34-летней Кристины Тредвей недалеко от ее дома. По версии следствия, смерть наступила в результате самоубийства.

Затем сотрудники приехали домой к семье, где и обнаружили детей женщины — семилетнего сына и трехлетнюю дочь. Установлено, что их гибель была насильственной, причина произошедшего до сих пор не известна, однако правоохранители установили что их убила мать.

Кристина Тредвей выкладывала на своем YouTube-канале видеоролики, на большинстве из которых ее дети поют каверы на известные песни.