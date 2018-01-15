В Аргентине создадут комиссию по расследованию исчезновения "Сан-Хуана"

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв — РИА Новости. Комиссия из членов обеих палат конгресса Аргентины проведет расследование ситуации, приведшей к исчезновению подводной лодки "Сан-Хуан".

"В рамках конгресса создать двухпалатную специальную комиссию по исчезновению, поиску и спасательным действиям в отношении подлодки ВМС "Сан-Хуан", — говорится в принятом в понедельник парламентом законе.

В соответствии с документом комиссия должна будет установить обстоятельства аварии, возникшей на судне, а также оценить действия госорганов в сложившейся ситуации. Комиссия уполномочена вызывать в качестве свидетелей госслужащих, затребовать информацию у органов разведки и просить о международном сотрудничестве.

Подлодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Ранее в докладе бывшего аналитика управления военно-морской разведки США (ONI) Брюса Рула, проанализировавшего данные Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, было высказано предположение, что "Сан-Хуан" был полностью разрушен в результате взрыва в течение 40 миллисекунд (0,04 секунды).

ВМС Аргентины заявили, что поиск лодки будет идти бессрочно до ее обнаружения.