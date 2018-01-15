В ЛНР обвинили силовиков в нарушении перемирия

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (113)

ЛУГАНСК, 15 янв — РИА Новости. Украинские силовики в понедельник один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявляет представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"Дежурной сменой ЛНР в СЦКК, по данным Народной милиции ЛНР, зафиксировано одно нарушение со стороны ВС Украины", — говорится в сообщении представительства ЛНР в его канале в Telegram.

По информации СЦКК, обстрел велся с направления населенного пункта Луганское по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Логвиново с применением БМП и БТР.

"Всего по ЛНР произведено 23 выстрела", — отмечается в сообщении. Потерь среди мирного населения и разрушений не зафиксировано, добавили в представительстве ЛНР в СЦКК.