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В мире

Минобороны Британии заявило, что российские Ту-160 не отвечали на запросы

21:1215.01.2018
(обновлено: 21:14 15.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Typhoon FGR 4. Архивное фотоМногоцелевой истребитель Typhoon FGR 4. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛОНДОН, 15 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Истребители ВВС Великобритании были подняты в воздух для сопровождения двух российских Ту-160 из-за того, что экипажи бомбардировщиков не отвечали на запросы наземных служб, сообщило британское Минобороны.

Истребители F-16. Архивное фото
© AFP 2018 / DOD
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При этом военное ведомство подчеркнуло, что российские самолеты не нарушали воздушного пространства Соединенного Королевства. Сообщение о вылете британский самолетов для сопровождения российских поступило в понедельник около полудня по местному времени.

"Истребитель ВВС Typhoon был поднят в воздух… для сопровождения двух российских самолетов, приближавшихся к воздушному пространству Великобритании. Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 не отвечали за запросы служб по контролю за воздушным движением, что представляло опасность для других самолетов… Наши самолеты сопроводили российские бомбардировщики в северном направлении за пределы зоны британских интересов", — говорится в полученном РИА Новости заявлении Минобороны.

ВВС Великобритании получали информацию о движении Ту-160, которые следовали в международном воздушном пространстве, от союзников по НАТО, уточнило оборонное ведомство.

Истребитель НАТО F-16 и российский истребитель Су-27 над водами Балтики
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Несколько раз в год истребители британских ВВС поднимаются в воздух для того, чтобы сопровождать российские военные самолеты, приближающиеся к границам Британии. Российское Минобороны неоднократно заявляло, что все полеты самолетов российских ВКС выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

При этом министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, комментируя движение российских кораблей и самолетов в международных водах и воздушном пространстве, неоднократно заявлял, что "не будет колебаться защитить британские воды и не потерпит никакой формы агрессии".

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В мире
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cергей Владимировичлошара лошадянская
лошара лошадянская, Подумал ответить, но прочитал никейм....
21:42
15.01.2018
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Иван Петров
А Вы следователи что ли,чтобы отвечать на ваши вопросы?
21:17
15.01.2018
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