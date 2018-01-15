Минобороны Британии заявило, что российские Ту-160 не отвечали на запросы

ЛОНДОН, 15 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Истребители ВВС Великобритании были подняты в воздух для сопровождения двух российских Ту-160 из-за того, что экипажи бомбардировщиков не отвечали на запросы наземных служб, сообщило британское Минобороны.

При этом военное ведомство подчеркнуло, что российские самолеты не нарушали воздушного пространства Соединенного Королевства. Сообщение о вылете британский самолетов для сопровождения российских поступило в понедельник около полудня по местному времени.

"Истребитель ВВС Typhoon был поднят в воздух… для сопровождения двух российских самолетов, приближавшихся к воздушному пространству Великобритании. Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 не отвечали за запросы служб по контролю за воздушным движением, что представляло опасность для других самолетов… Наши самолеты сопроводили российские бомбардировщики в северном направлении за пределы зоны британских интересов", — говорится в полученном РИА Новости заявлении Минобороны.

ВВС Великобритании получали информацию о движении Ту-160, которые следовали в международном воздушном пространстве, от союзников по НАТО, уточнило оборонное ведомство.

Несколько раз в год истребители британских ВВС поднимаются в воздух для того, чтобы сопровождать российские военные самолеты, приближающиеся к границам Британии. Российское Минобороны неоднократно заявляло, что все полеты самолетов российских ВКС выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

При этом министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, комментируя движение российских кораблей и самолетов в международных водах и воздушном пространстве, неоднократно заявлял, что "не будет колебаться защитить британские воды и не потерпит никакой формы агрессии".