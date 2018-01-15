В Венесуэле заявили о разгроме группы мятежного офицера Переса

МЕХИКО, 15 янв – РИА Новости. Венесуэльские власти заявили в понедельник о разгроме в результате спецоперации группы мятежного офицера Оскара Переса, которая в 2017 году угнала вертолет и обстреляла здание МВД и Верховного суда.

Текст заявления МВД Венесуэлы был зачитан по государственному телевидению. Из него следует, что мятежники открыли огонь по полиции, убили двух и тяжело ранили пятерых сотрудников.

В результате ответных действий пять членов группы были захвачены в плен, остальные убиты на месте, отмечает канал Globovision. О судьбе самого Переса пока не уточняется.

В конце июня 2017 года группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и Верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие скрылись. Власти назвали происшедшее террористической атакой и объявили розыск причастных к событиям людей.