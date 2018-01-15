Трампа проинформировали о ситуации с оползнями в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с оползнями в Калифорнии, следит за ней, а также приносит соболезнования пострадавшим и семьям погибших, сообщает в понедельник Белый дом.

"Президент был проинформирован и будет продолжать следить за оползнями в Калифорнии. Президент и первая леди выражают самые глубокие соболезнования пострадавшим семьям", — говорится в сообщении.

В результате наводнений и оползней на юге американского штата Калифорния 20 человек погибли и четверо пропали без вести.

По сведениям властей округа Санта-Барбара, за последние двое суток были найдены еще две жертвы разгула стихии. Возраст погибших и место обнаружения их тел не уточняется. Поиски пропавших без вести продолжаются.

В результате непогоды ранения получили свыше 30 человек. Больше всего пострадал город Монтесито. В этом прибрежном населенном пункте расположены дома и виллы многих голливудских знаменитостей. Последствия удара стихии ликвидируют более 2 тысяч человек.

Сильные ливни на юге Калифорнии шли с 8 января в течение нескольких дней. Из-за наводнений и последовавших за ними оползней разрушено не менее 65 домов, повреждено более 460. В ряде районов была объявлена эвакуация местных жителей.