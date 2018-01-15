СМИ: во Франции закрыли дело военных, обвиняемых в изнасилованиях в ЦАР

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Следствие во Франции закрыло дело в отношении французских военнослужащих, обвиняемых в изнасиловании несовершеннолетних в Центральноафриканской Республике, сообщает телеканал BFMTV.

В марте 2016 года организация AIDS-Free World опубликовала сведения о более чем ста новых случаях сексуальных надругательств со стороны военнослужащих в ЦАР, произошедших с 2013 по 2015 годы. Большинство жертв оказались несовершеннолетними.

Ранее о прекращении дела ходатайствовала прокуратура Парижа. В понедельник судебные следователи объявили, что, согласно имеющейся информации, они не могут подтвердить сам факт совершения сексуальных преступлений, отмечает телеканал.

Французские силы последние несколько лет проводили в ЦАР операцию "Сангарис" параллельно с миротворческой миссией ООН по поддержанию мира. До этого в стране действовала миссия под руководством Африканского союза.