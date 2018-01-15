Мугабе могли линчевать в Ливии, заявил его пресс-секретарь

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе Джордж Чарамба опасался, что главу государства могли "линчевать", подобно экс-лидеру Ливии Муаммару Каддафи.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF).

Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года.

"Командующие (вооруженными силами — ред.) передали нам леденящее кровь сообщение. Они сказали: "идите и заставьте президента оценить всю опасность ситуации". Существовала вероятность ливийского сценария, по которому президента должны были выволочь из резиденции (где он находился во время домашнего ареста — ред.) и линчевать", — заявил Чарамба в интервью изданию Daily News.

"И это было возможно, потому что солдаты сказали, что "не могут направить свое оружие на гражданских, которые протестуют против президента, и пролить кровь". Я начал представлять образ Муаммара Каддафи", — добавил Чарамба.

В середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием отставки Муаммара Каддафи, правившего страной более 40 лет. Они переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками.

Оппозиция сформировала в Бенгази Переходный национальный совет, который объявила единственным легитимным органом власти в стране. В ходе почти десяти месяцев боевых действий противникам Каддафи удалось установить контроль практически над всей территорией Ливии. Каддафи был убит 20 октября 2011 в своем родном городе Сирт.