Депутат Рады подал иск против Украины в ЕСПЧ

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Борислав Розенблат, которого подозревают в причастности к легализации незаконной добычи янтаря, подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил адвокат политика Алексей Шевчук.

По его словам, в жалобе "системно собраны все нарушения профильной конвенции от незаконной прослушки народного депутата с нарушениям регламента Верховной рады до легализации "ручным" судьей венгерского самолета".

"Пусть с этой правовой порнографией Украины разбирается независимый орган Европы", — цитирует адвоката издание "Украинская правда". Также издание обнародовало ответ ЕСПЧ о том, что суд получил обращение.

На Украине Розенблата и еще нескольких депутатов Рады заподозрили в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря. Киевский суд назначил Розенблату залог в 270 тысяч долларов. Позднее парламент лишил его неприкосновенности. Депутата подозревают в злоупотреблении служебным влиянием и взяточничестве на сумму 280 тысяч долларов.

Незаконная добыча янтаря процветает в Ровенской и Житомирской областях, а также других центрально-западных регионах Украины. На проблему уже обращал внимание президент Петр Порошенко, который требовал наладить эффективную работу по прекращению контрабанды янтаря.

Эксперты отмечают, что незаконная добыча разрушает экологию и превращает отработанные места добычи "солнечного камня" в практически безжизненную пустыню. Ежегодно на Украине, по разным оценкам, нелегально добывают от ста двадцати до трехсот тонн янтаря.