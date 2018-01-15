Глава МИД РФ Сергей Лавров и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва надеется, что в ближайшее время пройдут консультации ближневосточного "квартета" (ЕС, ООН, РФ и США), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы постоянно слышим последние несколько месяцев, что Соединенные Штаты вот-вот опубликуют, обнародуют некую большую сделку, которая все проблемы расставит по своим местам, которая всех удовлетворит. Мы такого документа или даже хотя бы заявления не видели и не слышали", — сказал Лавров на пресс-конференции.

"Я очень надеюсь, что в самое ближайшее время мы сможем проконсультироваться с нашими партнерами по "квартету", помимо США это ООН и Европейский союз, и провести какой-то мозговой штурм относительно того, как же быть дальше. Ситуацию оставлять и пускать ее на самотек нельзя", — добавил министр.

Он отметил, что Россия будет консультироваться с партнерами по "квартету" и США. "В том числе, у нас намечены двусторонние контакты с Соединенными Штатами", — добавил Сергей Лавров.

Израиль и Палестина прервали мирный диалог в 2014 году. Неоднократные попытки международных посредников вернуть их за стол переговоров пока не имеют успеха. Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами.