РФ хочет получить более убедительные сведения о размещении ПРО США в Японии

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия хотела бы получить более убедительные сведения о планах размещения в Японии средств ПРО США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Проблема ПРО омрачает наши отношения, скажу об этом прямо", — сказал глава МИД РФ, комментируя намерение Японии разместить на своей территории комплексы ПРО "Aegis Ashore" ("Иджис Эшор").

Япония утверждает, что планирует установить элементы ПРО в целях защиты своей территории и граждан от угрозы баллистических ракет Северной Кореи. Предполагается, что один из комплексов будет размещен на учебном полигоне в префектуре Акита на севере страны, второй — в префектуре Ямагути на юго-западе.

"Мы слышали о том, что якобы именно Япония будет управлять этой системой, а США не будут иметь к ней отношения. У нас серьезные сомнения, что это так", — подчеркнул Лавров.

"В рамках диалога по безопасности между секретарями Советов безопасности России и Японии мы бы хотели получить какие-то более убедительные сведения", — отметил министр.