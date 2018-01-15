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Прибалтика стала заложником США, разместив войска НАТО, заявил эксперт

12:1315.01.2018
(обновлено: 14:11 15.01.2018)
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© AFP 2018 / Pool/Virginia MayoШтаб-квартира НАТО. Архивное фотоШтаб-квартира НАТО. Архивное фото
© AFP 2018 / Pool/Virginia Mayo

ВИЛЬНЮС, 15 янв — РИА Новости. Власти стран, разместившие наступательные вооружения в интересах США, прикрываются своими гражданами, которые теперь должны содержать войска НАТО. Об этом в интервью Sputnik Литва заявил руководитель Центра общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

Посетители на международном военно-техническом форуме Армия-2016
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В январе в Литве ожидают прибытия более 250 военных из Франции. Они сформируют одну из маневренных рот батальона НАТО, размещенного в Рукле, а также будут служить в штабе боевой группы. Кроме того, ожидается, что из Франции в Литву доставят танки Leclerc и броневые машины пехоты VBCI. Таким образом, НАТО продолжает наращивать военное присутствие вблизи российской границы, хотя Москва неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать.

По словам Жилина, страны Восточной Европы, в том числе Прибалтика, были в полной безопасности, пока там не появилось американское ядерное оружие.

"Фактически до тех пор, пока американцы не размещали наступательные вооружения, ни Латвия, ни Литва, ни Эстония, ни Польша, ни Румыния не входили в перечень стратегических целей наших ядерных сил. Мы вообще их не рассматривали как серьезного противника. И их безопасность была на высоком уровне", — сказал эксперт.

Пуск ракеты подводного базирования Trident II D5
© Фото : U.S. Navy / John Kowalski
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Жилин подчеркнул, что в случае конфликта именно эти страны окажутся в центре военных событий.

"Национальные власти за недорого разместили американские вооружения под прикрытием своих народов. Население Восточной Европы из-за предательства национальных элит стало заложниками. Налогоплательщики, мало того, что, бедствуя, платят налоги на содержание в том числе оккупационных войск НАТО, так они еще и обречены в случае горячей фазы третьей мировой войны. Вот в чем драма", — заявил эксперт.

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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
x11k68
Хотелось бы узнать у прибалтов: натовские войска лучше советских?
Вот это настоящая свобода от пьяного вояки в бубен получить и жаловаться то не куда - сами позвали!
12:31
15.01.2018
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wall
А уже и не надо ни кого убеждать что не собираемся нападать, теперь совершенно ясно что напасть собираются на нас.
14:04
15.01.2018
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