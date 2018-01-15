Лавров оценил шансы на прямой диалог между Израилем и Палестиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Шансы на прямой диалог между Израилем и Палестиной в нынешней обстановке стремятся к нулю, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что МИД РФ уже говорил о пагубности и рисках, которые таит тупик в палестино-израильском урегулировании, а также комментировал ситуацию с объявлением президентом США Дональдом Трампом о переводе посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим. По его словам, Москва "прекрасно понимает те эмоции", которые сейчас испытывают палестинцы.

"Они действительно на протяжении многих лет, шаг за шагом, делали односторонние уступки, не получая ничего взамен. Причем они были готовы к прямым переговорам с израильтянами, без предварительных условий, мы были готовы принять их с этой целью на территории РФ", — указал министр.

"Пока такого прямого контакта без предварительных условий не состоялось. И в нынешней ситуации я думаю, что шансы на это стремятся к нулю, что печально", — сказал Лавров.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.