Россия передала гуманитарную помощь Филиппинам

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. МЧС России передало Филиппинам гуманитарную помощь, которая оказывается по поручению правительства РФ, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в Республике Филиппины состоялась официальная церемония передачи российской гуманитарной помощи, доставку которой организует МЧС России. Груз общим весом около 415 тонн был доставлен на Филиппины морским транспортом", — сказал собеседник агентства. Среди грузов продукты питания и пиломатериалы.

В МЧС отметили, что до конца месяца на Филиппины будет доставлено еще свыше 80 тонн гуманитарной помощи.