Россия передала гуманитарную помощь Филиппинам

11:4915.01.2018
(обновлено: 11:50 15.01.2018)
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. МЧС России передало Филиппинам гуманитарную помощь, которая оказывается по поручению правительства РФ, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС.
"Сегодня в Республике Филиппины состоялась официальная церемония передачи российской гуманитарной помощи, доставку которой организует МЧС России. Груз общим весом около 415 тонн был доставлен на Филиппины морским транспортом", — сказал собеседник агентства. Среди грузов продукты питания и пиломатериалы.
В МЧС отметили, что до конца месяца на Филиппины будет доставлено еще свыше 80 тонн гуманитарной помощи.