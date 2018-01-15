Лавров надеется на урегулирование ситуации с Ассанжем

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Необходимо урегулировать ситуацию вокруг основателя портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем, Москва надеется, что Лондон и Стокгольм проявят здравый смысл, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. В последнее время Ассанж поддерживал связь с внешним миром, в том числе, с помощью Twitter, где регулярно публиковал свои комментарии.

"Эту проблему, конечно же, нужно каким-то образом урегулировать, я с этим абсолютно согласен. Мы понимаем те действия, которые предпринимают власти Эквадор. Надеюсь, что и все другие участники будут руководствоваться здравым смыслом, в том числе наши британские и шведские коллеги, которые вроде бы уже готовы проявить добрую волю и эту проблему, наконец, разрешить", — сказал Лавров на ежегодной большой пресс-конференции.

Как рассказала министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, основатель портала WikiLeaks обратился к властям страны с просьбой о натурализации, и она была удовлетворена 12 декабря.

Ранее глава МИД Эквадора заявила, что страна продолжит оказывать защиту Ассанжу, однако намерена искать посредников для разрешения ситуации вокруг беглеца.

Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что если Ассанж покинет здание посольства, то его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду. Власти Великобритании и США отказываются комментировать, направлен ли запрос на экстрадицию Ассанжа.