Лавров надеется на урегулирование ситуации с Ассанжем

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Необходимо урегулировать ситуацию вокруг основателя портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем, Москва надеется, что Лондон и Стокгольм проявят здравый смысл, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Эту проблему, конечно же, нужно каким-то образом урегулировать, я с этим абсолютно согласен. Мы понимаем те действия, которые предпринимают власти Эквадор. Надеюсь, что и все другие участники будут руководствоваться здравым смыслом, в том числе наши британские и шведские коллеги, которые вроде бы уже готовы проявить добрую волю и эту проблему, наконец, разрешить", — сказал Лавров на ежегодной большой пресс-конференции.
Как рассказала министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, основатель портала WikiLeaks обратился к властям страны с просьбой о натурализации, и она была удовлетворена 12 декабря.
Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что если Ассанж покинет здание посольства, то его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду. Власти Великобритании и США отказываются комментировать, направлен ли запрос на экстрадицию Ассанжа.