На западе Афганистана жертвами атаки талибов* стали семь полицейских

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. По меньшей мере семь афганских полицейских погибли и еще трое получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на западе страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.
Губернатор добавил, что талибы также понесли потери в ходе столкновения с силовиками, однако точной информации по поводу числа ликвидированных боевиков не приводится.
Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России