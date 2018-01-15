В ДТП в Молдавии погибли пять человек

КИШИНЕВ, 15 янв — РИА Новости. Пять человек, в том числе двухлетний ребенок, погибли в результате ДТП на трассе Кишинев-Бендеры в Молдавии, сообщила в понедельник пресс-секретарь инспектората полиции города Новые Анены Силвия Ветку.

"Автомобиль Audi ехал в сторону Кишинева на большой скорости, затем выехал на встречную полосу и врезался в машину Dacia Logan. В результате столкновения пять человек погибли на месте, в том числе двухлетний ребенок", — цитирует ее слова агентство Sputnik Молдова.

Как уточняет агентство, авария произошла около 08.30 (09.30 мск) рядом с селом Тодирешть. Две женщины доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители устанавливают личности погибших и обстоятельства происшествия.