Россия готова помочь в урегулировании между Багдадом и Эрбилем

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия готова помогать в урегулировании отношений между Багдадом и Иракским Курдистаном, если такой запрос будет с их стороны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

Автономный регион Иракский Курдистан 25 сентября прошлого года провел референдум о независимости от Ирака, на котором за отделение проголосовали около 93% курдов. Багдад не давал согласие на проведение референдума и не признал его итоги.

"Ответ очень простой – ту роль, которая будет приемлема и в которой будут заинтересованы, самое главное, и Эрбиль, и Багдад", — ответил Лавров на вопрос, какую роль может сыграть РФ в урегулировании конфликта между Эрбилем и Багдадом

"Мы поддерживаем территориальную целостность Ирака, выступаем за урегулирование всех проблем путем переговоров, путем национального диалога. Если нужны сторонам чьи-то посреднические усилия, если среди этих усилий будут упомянуты потенциально российские усилия, я вас заверяю, что мы к этому отнесемся позитивно", — добавил министр.