Россия считает идею встречи в Ванкувере по КНДР вредной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия считает вредной идею встречи в Ванкувере по КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет министерскую встречу по КНДР в Ванкувере с 15 по 17 января. Согласно поступившему в РИА Новости сообщению пресс-службы госдепа, встреча глав внешнеполитических ведомств ряда стран, которую организуют США и Канада, будет посвящена безопасности и стабильности на Корейском полуострове. Как заявили в госдепе, встреча "продемонстрирует международную солидарность против опасной и незаконной ядерной и баллистической программы Северной Кореи". Отмечается, что в Ванкувер направится глава Пентагона Джеймс Мэттис. В госдепе заявили, что США с партнерами обсудят на встрече возможность морского перехвата судов, нарушающих санкции.

"Повестка дня (встречи по КНДР в Ванкувере — ред.) заключается в том, чтобы выработать механизм дополнительного давления на Пхеньян. Буквально пару недель назад была принята очередная резолюция (СБ ООН), через два дня объявили о созыве такой встречи в Ванкувере. Нас и китайцев на нее не пригласили, но сказали, что встреча начнется сегодня вечером, 16 — основные заседания, а 17 — подъезжайте с китайцами, мы вам расскажем, о чем договорились. Как вы понимаете, это было неприемлемо", — сказал он на пресс-конференции.

По словам Лаврова, РФ настояла на том, чтобы и ООН не приняла приглашения на эту встречу.

Глава МИД РФ рассказал, что американскую сторону спрашивали, почему на встречу в Ванкувере не приглашены Россия и Китай, на что в Вашингтоне ответили, что РФ и Китай в целом поддерживают эти усилия.

"Это просто откровенная ложь. Мы прямо сказали, что считаем эти усилия, эту встречу вредной", — отметил Лавров.