Лавров рассказал о подготовке к разбирательствам по дипсобственности в США

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия завершила подготовку к судебным процедурам по ситуации с закрытыми Вашингтоном в одностороннем порядке российских диппредставительств в США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по деятельности российской дипломатии в 2017 году.

"Я уже сейчас не упомянул о беспрецедентном случае, о захвате дипломатической собственности. Мы сейчас начинаем судебные процедуры, уже подготовка завершилась", — заявил министр, говоря о политике давления на РФ со стороны США.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.