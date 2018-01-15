Лавров рассказал, на что направлены американские санкции в ВПК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Санкции США против России в сфере военно-промышленного комплекса направлены на то, чтобы не допустить укрепления позиций Москвы на оружейном рынке, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Военно-промышленный комплекс: санкции, которые охватывают российский оборонный экспорт и предприятия, которые производят соответствующую продукцию, для меня, вне всяких сомнений, преследуют цель, прежде всего, не допустить укрепления наших позиций в ущерб позициям США. Стремление понятное, но надо конкурировать честно, а не просто запрещать странам третьего мира, а таких примеров все больше и больше, покупать российскую продукцию под угрозой ввести против них санкции", — сказал Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции.