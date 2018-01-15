"Бобслей с Prius": в Калифорнии автомобилист попал в оползень

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пожарные из калифорнийского города Бербанк опубликовали видео, на котором машину Toyota Prius смывает оползень.

"Бобслей с городским Prius", — говорится в описании к ролику в инстаграме.

Публикация от Burbank Firefighters (@burbankfirefighters) Янв 9, 2018 at 6:32 PST

Вскоре после этого видео в Сеть выложили другой ролик, автор которого, по данным Mashable, был за рулем автомобиля. Судя по всему, он не пострадал.

"Меня только что смыло с холма стеной воды и грязи. Повсюду падали камни и текла грязь. Едва выбрался", — написал он.

Barely made it out. Публикация от Desionne Franklin (@robotmillennium) Янв 9, 2018 at 11:39 PST

В результате наводнений и оползней, сошедших на Южную Калифорнию на прошлой неделе, погибли 20 человек. Несколько десятков домов были уничтожены, более 400 пострадали.

Потоки грязи беспрепятственно сошли на жилые районы, поскольку декабрьские лесные пожары выжгли растительность, которая могла бы им помешать.

Многие пользователи соцсетей публиковали видео последствий стихийного бедствия — например, раскуроченных машин.