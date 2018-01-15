Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия будет добиваться сохранения договоренностей по иранской ядерной программе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

"Будем добиваться сохранения договоренностей по иранской ядерной программе", — сказал Лавров на пресс-конференции.

Президент США Дональд Трамп в октябре прошлого года заявлял, что Иран неоднократно нарушал положения соглашения по ядерной программе, в частности, отметив, что "в двух случаях" власти Ирана превысили установленные ограничения по запасам тяжелой воды, установленные в размере 130 метрических тонн. Однако в конце ноября гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано подтвердил, что Тегеран продолжает выполнять свои обязательства, взятые в рамках СВПД по иранской ядерной программе.

Глава МИД РФ также отметил, что в 2018 году Россия продолжит борьбу с терроризмом, будет добиваться нормализации ситуации вокруг палестино-израильского урегулирования, продолжит работать по украинскому вопросу.