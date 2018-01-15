МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия будет добиваться сохранения договоренностей по иранской ядерной программе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Будем добиваться сохранения договоренностей по иранской ядерной программе", — сказал Лавров на пресс-конференции.
Президент США Дональд Трамп в октябре прошлого года заявлял, что Иран неоднократно нарушал положения соглашения по ядерной программе, в частности, отметив, что "в двух случаях" власти Ирана превысили установленные ограничения по запасам тяжелой воды, установленные в размере 130 метрических тонн. Однако в конце ноября гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано подтвердил, что Тегеран продолжает выполнять свои обязательства, взятые в рамках СВПД по иранской ядерной программе.
Глава МИД РФ также отметил, что в 2018 году Россия продолжит борьбу с терроризмом, будет добиваться нормализации ситуации вокруг палестино-израильского урегулирования, продолжит работать по украинскому вопросу.